Deejay Ten, Decaro e gli assessori sulla ruota panoramica per presentare la corsa: "Ho fatto una promessa"

Un giro sulla ruota panoramica per presentare la nuova edizione della Deejay Ten, la corsa podistica in programma il prossimo 11 marzo a Bari. Davanti alle telecamere si sono presentati il sindaco del capoluogo, Antonio Decaro, e i due assessori al Commercio e allo Sport, Carla Palone e Pietro Petruzzelli. Un simpatico siparietto poi postato sulla pagina Facebook del primo cittadino, che aveva promesso a Linus, direttore di Radio Deejay, di dimagrire per poter affrontare il percorso di 10 chilometri, che parte dalla città vecchia e arriva a Parco Perotti. Competizione per cui il sindaco si è allenato quotidianamente sul lungomare barese.