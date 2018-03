Japigia, proseguono i lavori nella pineta San Luca. Leonetti: "Qui 100 nuovi alberi e due campi da gioco"

Il vicepresidente del primo Municipio barese ha postato un video in cui mostra il cantiere del nuovo 'polmone verde' del quartiere, dove saranno piantati 100 nuovi alberi

Meno di sei mesi e Japigia avrà una nuova area verde di 16mila quadrati. È la pineta di San Luca nel quartiere Japigia, dove procedono spediti i lavori di riqualificazione che - come spiegato dal vicepresidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti - dovrebbero concludersi entro l'estate. Nel video postasto sulla sua pagina Facebook, mostra come si presenta attualmente l'area, in cui saranno piantati 100 nuovi alberi e sorgerà un'area ristorazione, un edificio per gli spogliatoi, due campi sportivi (calcetto e pallacanestro, un campo da bocce e un'area ludica per i più piccoli.