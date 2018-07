VIDEO | Il pestaggio, la sparatoria e la fuga in moto: le immagini della telecamera in piazza Chiurlia

Il pestaggio, la sparatoria e la fuga in moto. Sono le immagini delle telecamere in piazza Chiurlia a immortalare i fatti avvenuti l'8 luglio scorso, per cui all'alba sono stati arrestati dai carabinieri due fratelli residenti a San Girolamo. Il filmato dei militari, insieme alle testimonianze dei presenti, hanno permesso poi di identificare i presunti responsabili - in concorso - del ferimento del 22enne Filippo Cantalice, colpito alla gamba destra in seguito a un litigio.