VIDEO | La torre panoramica illuminata 'accende' lo skyline di Bari: "Aperta al pubblico nella serata di venerdì"

La torre panoramica si colora nella notte di rosso, donando un aspetto magico allo skyline di Bari. Per chi si fosse perso l'inaugurazione ufficiale della nuova attrazione di largo Giannella, la 'View Tower', che ha preso il posto della ruota panoramica tanto apprezzata da residenti e turisti, ecco la ripresa dall'alto del lungomare barese, in cui spicca proprio la torre alta 75 metri. Il video è stato realizzato con l'ausilio di un drone dalla Confcommercio Bari Bat, che insieme al Comune è stato promotore dell'iniziativa. Il video è stato pubblicato anche dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla sua bacheca Facebook. "Da oggi si può guardare Bari da 75 metri d’altezza. Per innamorarsene sempre di più" il suo commento sul social.

Nonostante il taglio del nastro sia stato giovedì, solo ieri sera ha aperto il botteghino della nuova attrazione, accogliendo i primi visitatori. "Abbiamo avuto alcune lungaggini burocratiche che hanno fatto ritardare l'apertura - spiega il presidente di Confocommercio Bari Bat, Sandro Ambrosi - Ora siamo operativi e speriamo che la torre venga amata dai baresi tanto quanto la ruota panoramica".