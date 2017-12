Emiliano incontra i lavoratori dell'ex Om: "Stiamo cercando un compratore, prorogata la cassa integrazione"

Un incontro a porte chiuse all'interno dell'assessorato al Lavoro della Regione Puglia, per mettere al corrente i lavoratori dell'ex Om carrelli, l'azienda produttrice di carrelli elevatori a Modugno, sulle ultime novità della loro vertenza. Presenti questa mattina nella sede in via Corigliano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il curatore fallimentare dell'azienda e il direttore della task force sul lavoro della Regione Puglia, Leo Caroli. "Siamo riusciti a far inserire nella Legge di Stabilità la proroga per un anno della cassa integrazione - ha spiegato ai cronisti Emiliano prima di iniziare la riunione - e ora siamo alla ricerca di nuovi investitori che rilevino l'azienda". Non ci sono quindi grandi novità sulla questione, visto che già ieri era arrivata la conferma della proroga dell'assistenzialismo per i lavoratori. Quel che rimane invece, ascoltando le loro parole, è la voglia di avere delle risposte sul futuro, oltre a quelle che finora "si sono rivelate fallimentari", come ricorda uno di loro.