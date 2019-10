VIDEO | Ragazzino pestato sul lungomare a Palese: il tentativo di fuga e l'inseguimento del branco, i momenti ripresi dalle telecamere

L'episodio a giugno dello scorso anno: un 15enne, che si trovava in compagnia di altri due amici, fu bloccato e selvaggiamente picchiato "perché bitontino", dal gruppo che avrebbe voluto impedirgli di rimanere in spiaggia. Le indagini hanno portato all'individuazione di cinque giovanissimi, tra cui due minorenni. Nelle immagini diffuse dai carabinieri, si vede il gruppo inseguire le vittime che cercavano di fuggire per sottrarsi al pestaggio: il gruppo riuscì poi a bloccare solo il 15enne, colpendolo con calci e pugni e provocandogli lesioni gravi