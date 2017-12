Cosa augurano i baresi alla città per il nuovo anno? Siamo andati a chiederlo ai residenti del Libertà, del quartiere Murat e di Bari vecchia. Scoprendo così che tra le richieste di maggiore pulizia delle strade e di una Bari più sicura di sera, non mancano gli auguri di "pace e serenità per tutta la cittadinanza". Ecco le videointerviste realizzate per le vie della città.