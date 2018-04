Spazi polifunzionali e antichi dipinti, così rivive il teatro Margherita: "Prime aree fruibili entro luglio "

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sarà completato entro la fine del 2019 il cantiere per il restyling del teatro Margherita, punto focale della rigenerazione urbana voluta dall'amministrazione, che insieme all’ex Mercato del pesce costituirà il Polo delle Arti contemporanee in città. Già da luglio, però, saranno fruibili gran parte degli spazi del monumento parzialmente distrutto dall'incendio del 1911, eccetto la parte superiore del foyer e il ristorante, che fanno parte del secondo lotto dei lavori, in gara subito dopo l'estate. Interventi completati anche grazie al finanziamento del Mibact, annunciato dal sindaco Decaro durante il sopralluogo odierno nel teatro che affaccia sul lungomare Imperatore Augusto.

L'idea dell'amministrazione è però di trasformarlo in un 'cantiere evento' già a maggio, in occasione della festa di San Nicola. Vi mostriamo in anteprima come si stanno trasformando gli spazi del teatro, pensato ora come uno spazio polifunzionale, adatto non solo a ospitare opere teatrali, ma anche concerti di musica contemporanea e mostre.