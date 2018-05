Figuranti, 'sfere della provvidenza' e spettacoli aerei: il videoracconto del corteo di San Nicola

Si è chiusa con il tradizionale corteo di San Nicola, il secondo firmato Elisa Barucchieri, la giornata di celebrazioni dedicata al vescovo di Myra. Dalle 20.30 a mezzanotte, la caravella con il quadro del Santo patrono barese ha sfilato per le vie del centro, arrivando fino alla Basilica. Tante le novità proposte per l'edizione 2018 che, come da tradizione ha visto figuranti a cavallo, sbandieratori e tamburisti, ma anche spettacoli capaci di unire acrobazie aeree e danze acquatiche. Molto apprezzate le tre 'sfere della provvidenza': tre strutture mobili di forma circolare che riproponevano in chiave figurativa alcuni momenti legati alla storia di San Nicola. Se ve lo siete persi, potete rivivete l'emozionante corteo storico organizzato dalla Doc Servizi, grazie al videoracconto di BariToday, con le immagini più belle delle esibizioni.