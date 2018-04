VIDEO | Tra asini, degustazioni e nebbia, apre il Villaggio Coldiretti sul lungomare: stand invasi da centinaia di visitatori

Animali, prodotti tipici, degustazioni e mostre sull’agricoltura: ha aperto questa mattina il villaggio Coldiretti, l’enorme fiera a cielo aperto che porta sul lungomare Imperatore Augusto di Bari il meglio dell’enogastronomia italiana, con agricoltori e produttori provenienti da tutta Italia. Gli stand installati da piazza del Ferrarese all’arco di San Nicola sono stati presi letteralmente d’assalto dai visitatori, che non si sono fatti spaventare dalla nebbia che è scesa sulla città in tarda mattinata. Centinaia i curiosi ne hanno approfittato per provare uno dei menù a cinque euro e per assaggiare i prodotti in vendita negli stand: dall’olio extravergine ai latticini, passando per pasta, gelati e frutta. Se ancora non lo avete visitato, ecco un'anteprima video di quello che troverete al Villaggio Coldiretti fino a domenica 29 aprile.