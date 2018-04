VIDEO | Il serpentone dei runner di corsa da largo Due Giugno: è partita Vivicittà

Il 'via' è stato dato, come da programma, alle 10:30, e il serpentone di runner è partito dal villaggio realizzato in largo Due Giugno. Non si sono fatti scoraggiare dal cielo grigio i partecipanti alla 32esima edizione di Vivicittà, la storica competizione podistica organizzata a Bari da Uisp e Asd Road Runner. Centinaia infatti si sono prenotati negli scorsi giorni sul sito della competizione - che quest'anno ha anche uno scopo benefico - tanto da costringere gli organizzatori a dichiarare 'sold out' già dalle 16 di ieri pomeriggio.

I percorsi

Due i percorsi previsti: uno di 12 chilometri - quello competitivo - e uno di 4 chilometri, dedicato anche agli amici a quattro zampe, che potranno partecipare alla Vivicittà insieme. Da Carrassi i runner si sposteranno in centro, per godere del colpo d'occhio del lungomare, che accoglie tutte le manifestazioni podistiche. Per l'occasione sono stati attivati degli accorgimenti per la viabilità, impendendo l'accesso e il parcheggio fino alle 14 in tutte le strade toccate dal percorso e nelle zone limitrofe.

E in prima linea tra i runner, come ormai da tradizione, non poteva mancare il sindaco di Bari, Antonio Decaro, accompagnato dall'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. D'altronde l'edizione 2018 è dedicata a una personalità molto vicina alla giunta comunale, il compianto comandante della Polizia municipale, Nicola Marzulli, scomparso a febbraio per un malore.

Runner colpito da un malore

Un incidente è avvenuto durante la corsa. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, un uomo è stato colpito da un infarto durante la gara e si è accasciato a terra. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 con un'autoambulanza, che hanno trasportato il runner al Policlinico con codice rosso. Non si hanno notizie sul suo attuale stato di salute.