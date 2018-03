VIDEO | Dalla sala comandi all'area medica dotata di Tac: viaggio nella portaerei Cavour della Marina militare

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Duecentoquaranta metri di lunghezza, quasi 40 di larghezza, fino a 1204 posti letto per equipaggio e ospiti. Sono i numeri della portaerei Cavour, la nave ammiraglia della Marina militare che da venerdì 9 marzo ha attraccato nel porto di Bari. Vi portiamo alla scoperta di questa 'città galleggiante', dotata di tecnologie all'avanguardia, tra cui un'avanzata area medica dotata persino di un macchinario per le tac. La nave sarà aperta a pubblico per tutto il week-end, a partire dal pomeriggio di sabato 10 marzo (dalle 14 alle 18). Domenica invece si potrà visitare dalle 10 della mattina alle 18.