Il Papa a Molfetta per omaggiare don Tonino Bello: il videoracconto della visita

Quasi 50mila fedeli hanno accolto a Molfetta Papa Francesco, salutato al suo arrivo in elicottero da un tumulto di applausi, cori e telefonini puntati. La città barese è stata la seconda tappa odierna della visita del Santo Padre in Puglia, organizzata per omaggiare la figura di don Tonino Bello nel 25esimo anniversario della morte del vescovo. Due figure molto simili quelle di Bergoglio e del compianto vescovo di Molfetta, basate sulla riscoperta di una Chiesa attenta ai bisogni degli ultimi, che a cerimonie sfarzose preferisce la bellezza della semplicità. Ecco il videoracconto della visita del Santo Padre.