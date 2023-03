5 aprile formedil tracciamo il futuro: tavola rotonda dibattito su formazione scuola università e rapporti con imprese e cantieri del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Fin dalla sua nascita il Formedil Bari ha con le imprese del territorio un legame profondo, fatto di affetto e di stretta collaborazione. In questo rapporto consolidato con le imprese, e i cantieri del territorio, trova la sua essenza l’attività di formazione avviata nei mesi scorsi, che guarda al futuro nell’ambito dei programmi PCTO ((Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), con il coinvolgimento di centinaia di studenti delle classi 3^ - 4^ e 5^ degli istituti tecnici per geometri “ Panetti-Pitagora” ed “Euclide Caracciolo” di Bari, “Pertini Anelli Pinto” di Castellana Grotte, “Nervi-Galilei” di Altamura e Cassando-Fermi-Nervi di Barletta. Un progetto unico nel suo genere e molto ambizioso. Della necessità di creare un contatto diretto tra il Formedil - Bari, le scuole, le imprese e il mondo del lavoro si parlerà nel corso della Tavola Rotonda, moderata dal Giornalista Il Sole 24 Ore Vincenzo Rutigliano, mercoledì 5 aprile ore 10:00 nella Sala Convegni Formedil- Bari via Renato Scionti 2 a Bari. Intervengono: Sebastiano Leo Assessore regione Puglia alla formazione e lavoro politiche per il lavoro diritto allo studio formazione professionale, Stefano Macale Direttore FORMEDIL Nazionale, Ente unico formazione e sicurezza Salvatore Matarrese Presidente FORMEDI - Bari Luigi Sideri Vicepresidente FORMEDIL - Bari Leonardo Damiani Direttore Dipartimento DICATECH Angelo Addante Presidente Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Bari Giuseppe Gigante INAIL Direzione regionale Puglia. Nel corso della mattinata, contestualmente allo svolgimento della tavola rotonda, gli ospiti presenti e i giornalisti, potranno apprezzare gli studenti delle scuole aderenti al progetto impegnati in attività pratico formative. Nell'ambito delle ore previste dai programmi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), il progetto “ Tracciamo il Futuro” prevede per gli studenti la possibilità di toccare con mano i materiali innovativi, visionare le attrezzature di lavoro comprendendone l'utilizzo sicuro, utilizzare realmente strumenti di rilievo e tracciamento di ultima generazione, sperimentare le tecniche di progettazione in ambiente BIM, utilizzare le moderne tecnologie di contabilità lavori e osservare, grazie a specifiche visite guidate, presso cantieri che rappresentano l’Eccellenza Edile del nostro territorio, l’innovazione tecnologica che caratterizza ormai il settore dell’Edilizia.