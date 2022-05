A Molfetta tre serate sold out con la commedia in vernacolo: "Com'è state ..."

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un grande successo a Molfetta per le tre serate a teatro, nel mese di maggio, tutte Sold Out, per assistere alla commedia in dialetto molfettese: "Com'è state..." Dopo due lunghi anni di stop causa pandemia, la gente ricomincia a riempire i teatri, a divertirsi e sorridere mantenendo in vita le piccole compagnia teatrali. Tre appuntamenti con l’esilarante commedia in dialetto molfettese: "Com' è state...", scritta da Isa de Marco Magnifico. Tre serate sold out, nelle quali la compagnia teatrale dell’Associazione "Con don Tonino per la Solidarietà", ha eseguito una performance di quasi due ore tra tradizione e vita vissuta, con grande entusiasmo del pubblico. Sono stati in totale quasi 900 spettatori, per le tre serate dedicate alla valorizzazione della lingua del vernacolo molfettese. “La crisi dei valori ha portato Minguccio e Teuccia, due ingenui coniugi, ad un vero e proprio smarrimento fino al desiderio di solitudine. Loro che sanno sorridere della vita e di se stessi, hanno compreso davvero il significato dell’esistenza che va vissuta con positività anche quando i problemi ci tormentano.” Davvero tanti gli spunti di vita quotidiana vissuta, di notevole importanza anche l'inserimento della grande comunità di emigranti molfettesi nel nord America, ad Hoboken, questo per dimostrare quanto Molfetta è grata a coloro che tornano a riscoprire le loro radici, trascorrendo dei giorni di vacanze e ricordare o conoscere meglio le loro origini. Interpreti in ordine di entrata TEUCCIA .......................................................... Giovanna De Biase MINGUCCIO ..................................................... Michele Vercellini NONETTA ......................................................... Maria de Trizio FELICE FATTAPOSTA ........................................ Sabino Magnifico LOLA ................................................................. Alessandra La Piana TONIN................................................................. Antonio Amato ALADINO ........................................................... Pino De Gioia BEBÈ ................................................................. Rosa Spaccavento BICETTA ............................................................ Titti de Palma ARIOSTO ............................................................ Nino Massimo JOANNE ............................................................. Giovanna Magnifico CAITENE ............................................................ Raffaele De Musso NELLA PARTE DI SE STESSO ............................. Roberto Pansini Con la partecipazione della piccola Allegra Amato Coordinatrice audio Marianna Visaggio Presentatrici Olga Amato e Enza Allegretta Importante l'appoggio dell'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, sempre attenta alla promozione del territorio attraverso la cultura e le tradizioni, unìottima riuscita della "commedia in dialetto molfettese", sappiamo che è patrimonio culturale e il miglior modo di tutelarlo è tenerlo vivo. Numerosi i video inseriti sul canale YouTube ilovemolfetta, attraverso i tanti viaggi vengono raccolte e documentate le numerose testimonianze da parte degli emigrati molfettesi, pugliesi che sono i veri custodi del nostro dialetto. #weareinmolfetta #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #tiportoinpuglia #dipingilapuglia #ILM