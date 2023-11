Amal, coltivare la speranza: il concerto benefico per la conoscenza dei tumori rari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Amal, dall’arabo “speranza” (أمل), incarna la prosecuzione di un percorso già tracciato con l’obiettivo di superare la lacerante distanza fra le culture nel Mediterraneo (e non solo); il delicato incontro fra poesia e musica che, come due fiumi, fluiscono in un mare comune, bacino del centro del tempo, oscillante fra Oriente ed Occidente, al fine di restituire una prospettiva attuale dei passaggi indispensabili all’interno dei processi umani, che caratterizzano la solidarietà e la speranza come uniche ed inequivocabili chiavi per la risoluzione dei conflitti. L’arte come cammino di apprendimento, educazione e diffusione degli universi umani, focalizzati sulla figura dei migranti, prove viventi contro la morte, che fuggono sui confini dei loro destini e che hanno affidato alle promesse del mare, alla sabbia ed alle stelle le loro voci in esilio, le loro storie di rifiuto ed i loro animi consumati all’incessante ricerca di nuovi miraggi e frammenti di sogni di vita nuova. Amal, pertanto, rappresenta un abbraccio artistico, il desiderio di raccontare, il cammino verso noi stessi, stranieri immaginari, vagabondi fra luce ed occultamento, aria e speranza, la voglia di poter credere nella guarigione della coscienza da questa malattia di solitudine e voglia di non crescere, attraverso i tessuti dell’animo umano, al fine di ridefinire gli spazi e rimodulare il tempo. Le parole stanche dei naviganti ci condurranno fino a quel che rimane del giorno per riprenderci i nomi di coloro che hanno tessuto le nostre storie di esilio ed emarginazione, per poter ricominciare a respirare verso noi stessi, come primo atto d’amore e di indulgenza verso questa insanabile rottura. Amal è lo scontro fra l’Est e l’Ovest, due mondi diversi che non potrebbero esistere l’uno senza l’altro, che si va a concretizzare nell’allegoria della società moderna, dove tutto ciò che risulta contrapposto e non mediabile, nasconde al suo interno il traguardo della ricerca umana: lì, dove il mio cuore palpitante brama l’Occidente quando sono in Oriente e l’Oriente quando sono in Occidente, il mio perpetuo l’Equilibrio. La serata benefica del 10 Dicembre 2023 sarà incentrata sul format “Ghibli”, uno spettacolo che vede unite due delle voci più importanti della World music italiana e del pop di matrice mediterranea: il libanese di origini palestinesi Nabil Bey Salameh (voce dei Radiodervish, collaboratore di Battiato ed altri) e il pugliese Fabrizio Piepoli (voce de La Cantiga de la Serena e già collaboratore di Teresa De Sio ed altri). Insieme esploreranno gli universi musicali pugliese e arabo – mediorientale, mescolando tradizione e musica leggera, mettendone in luce gli aspetti storici, culturali, teorico – musicali attraverso una narrazione fatta principalmente di racconti ed aneddoti, in una trama che abbraccia la storia della musica mediterranea, mescolando suoni acustici ed elettronica. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in beneficenza all’organizzazione no – profit Bottega del Sorriso APS, impegnata nella diffusione della conoscenza dei tumori rari e dei tumori associati alle malattie rare.