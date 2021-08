Ayrton Pietro e Sara cercano casa a Bari

Adottare un cane: è questo un grande gesto d'amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sicuramente sapranno ricambiare l'affetto in maniera del tutto incondizionata. La casa si riempie di allegria, amore e affetto e le giornate di infinita dolcezza; tuttavia si tratta di un grande atto di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Ayrton

Anni: non segnalata

Sesso: maschio

Genere: volpino

Malattie: non presenti

Su di lui: iè molto timido, ha un carattere tranquillo, non ha mai mostrato segnali di aggressività, ma va gestito con molta calma e pazienza senza forzature. E' compatibile con qualsiasi cane, è una taglia medio piccola sui 10 kg e va al guinzaglio.

Info: canile comunale di Bari

Pietro

Anni: 7 anni

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lui: cagnolino bellissimo che ha sempre vissuto in canile, motivo per il quale è molto timoroso e si rannicchia su se stesso. Necessita di rassicurazione attraverso il contatto umano. Cerca casa ed una famiglia che sciolga questa sua timidezza e faccia emergere la meraviglia che nasconde. E' compatibile con altri cani. Info: canile comunale di Bari

Sara

Anni: 12 anni

Sesso: femmina

Genere: simil pastora

Malattie: non presenti

Su di lei: taglia media 20 kg circa, va al guinzaglio, è compatibile con altri cani purchè non troppo invadenti, affettuosa, vissuta sempre in canile.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilebari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.