Magda, Amarena e Piuma cercano casa: i cani adottabili a Bari

Adottare un cane è un grande gesto d'amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sicuramente sapranno ricambiare l'affetto in maniera del tutto incondizionata. La casa si riempie di allegria, amore e affetto e le giornate di infinita dolcezza; Tuttavia si tratta di un grande atto di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Magda

Anni: circa 4 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio dogo

Malattie: non presenti

Su di lei: arrivata in canile dopo essere stata abbandonata dal suo proprietario in un cementificio e infine buttata definitivamente in strada. E' una taglia grande 40 kg. Magda ha un carattere importante, è territoriale, compatibile solo con cani di sesso maschile equilibrati tendenti all'inclusione; con le persone è semplicemente adorabile. Buona, affettuosa, giocherellona ed ubbidiente.molto buono di indole, compatibile con suoi simili grazie alla tenera età e ad una apertura di comunicazione, e scolaretta attenta alle indicazioni impartite dal conduttore, fisica nell'approccio, tenera nelle effusioni .

Informazioni: canile comunale di Bari

Amarena

Anni: circa 1 anno

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lei: È socievole affettuosa, allegra, energica, giocherellona ed è compatibile con cani maschi. Informazioni: canile comunale di Bari

Piuma

Anni: 4 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio bullmastiff pitbull

Malattie: non presenti

Su di lei: Molto affettuosa con le persone, non compatibile con altri cani.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.