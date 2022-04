Macho, Ciccione, Malta e tanti cuccioli cercano un tetto: i cani adottabili a Bari

Accogliere in casa un cane riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio.

I pet del canile comunale di Bari non vedono l'ora di conoscerti.

Macho

Anni: 1

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: Con i simili ha un ottimo approccio, aperto con comunicazione equilibrata sul gioco ( con femmine e giovani maschi, eguagliando prorompenza e reattività), va sul guinzaglio e sale di eccitabilità se consentitogli. Negli spazi "nuovi" ed interni, va spedito, senza alcun timore e ansia.

Info: canile comunale di Bari

Ciccione

Anni: anziano

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: gli sono stati asportati dei tumori ed è controllato periodicamente

Su di lui: È castrato ed è compatibile con altri cani. No gatti.Ama tanto il suo cuscino ed è affettuoso con le persone

Info: canile comunale di Bari

Cuccioli

Ecco i 6 cuccioli arrivati in cattive condizioni. Sono 4 maschi e 2 femmine. Futura taglia media 20 kg circa, età stimata due mesetti.

Malta

Anni: non segnalato

Sesso: femmina

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lei: deliziosa cagnetta di taglia media 15 kg. E' timida affettuosa e calma

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilebari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.