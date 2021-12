Danubio, Ronda, Fantasmina e Glenn cercano una casa accogliente: i cani adottabili a Bari

I cani sono il regalo più bello che una famiglia possa farsi, soprattutto in questi giorni di festa. Si tratta di grande gesto d'amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sanno restituire l'affetto in maniera davvero incondizionata. La casa si riempie di allegria e le giornate di infinita dolcezza; tuttavia questo comporta un grande senso di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Danubio

Anni: un cucciolone di neanche un anno di età.

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lui: pesa circa 22 kg circa, è arrivato in canile terrorizzato e abbandonato. Sa andare al guinzaglio

Ronda

Anni: un anno e mezzo

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: È socievolissima, energica, giocherellona

Info: canile comunale di Bari

Fantasmina

Anni: probabilmente 10 anni, 30 kg circa

Sesso: femmina

Genere: Pastore

Malattie: non presenti

Su di lei: E' molto dolce, ricerca il contatto umano e le carezze. Va d'accordo con i maschi, previo inserimento. Si affida vaccinata, sterilizzata; negativa al test erlichia e leishmania.

Info: canile comunale di Bari

Glenn