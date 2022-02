Tanti amici pelosi cercano una casa accogliente: i cani da adottare a Bari

Aredotta un cane è una decisione molto importante che non deve essere presa alla leggera: questi piccoli amici a quattro zampe non sono passatempi e nemmeno il capriccio del momento. Sono degli animali in cerca d'affetto e hanno bisogno di attenzioni, ma soprattutto dobbiamo essere consapevoli e amore che accogliere un cane in casa vuol dire accettare un importante impegno: l'obiettivo è quello di garantirgli una vita serena.

6 Cuccioli a cui dare un nome

Anni: 6 cagnoline di 40 giorni

Sesso: femmine

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalate

Su di loro: bellissime, socievoli, coccolone e futura taglia media 20-25 kg circa

Info: canile comunale di Bari

Filippo

Anni: 7 anni

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalate

Su di lui: 7 anni vissuti tutti in canile motivo per il quale è molto timido e necessita di rassicurazioni. È un eterno cucciolone in costante ricerca di coccole. Pesa circa 15 kg ed è compatibile con cani di sesso femminile.

Info: canile comunale di Bari

Royal

Anni: 3 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio rottweiler

Malattie: non segnalato

Su di lui: recuperato in corso di operazione di polizia. Taglia 40 kg. È socializzato, sa andare al guinzaglio, affettuosissimo, compatibile con cani di sesso femminile

Info: canile comunale di Bari

Morello

Anni: 8 anni

Sesso: maschio

Genere: simil pinscher

Malattie: non segnalato

Su di lui: fortemente traumatizzato dall'abbandono. Occorre pazienza e gradualità con lui, perché tendenzialmente tende a mordere per la paura. Pesa circa 8 kg e va d'accordo con tutti i cani.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.