Liliana, Alcol, Goran e Fiandra cercano casa: i cani adottabili a Bari

Are un cane è una decisione molto importante che non deve essere presa alla leggera: questi piccoli amici a quattro zampe non sono passatempi e nemmeno il capriccio del momento. Sono degli animali in cerca d'affetto e hanno bisogno di attenzioni, ma dobbiamo essere consapevoli e amore che accogliere un cane in casa vuol soprattutto dire essere un importante impegno: l'obiettivo è quello di garantirgli una vita serena.

Alcol

Anni: circa 11 anni

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lui: Era di un senzatetto che l'ha mal gestito e maltrattato. È stato trovato in queste condizioni. Ora cerchiamo una casa anche per lui.Va d'accordo con le femmine.

Info: canile comunale di Bari

Liliana

Anni: circa 11-12 anni

Sesso: femmina

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su di lei: molto docile, timida, brava con altri cani, 20 kg.Cerca una casa e una famiglia che le faccia vivere una vecchiaia serena e dignitosa .

Info: canile comunale di Bari

Goran

Anni: 3 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: pastore

Malattie: non segnalato

Su di lui: un bellissimo pastore attivo, socievole, giocherellone e desideroso di fare attività

Info: canile comunale di Bari

Fiandra

Anni: circa 11-12 anni

Sesso: femmina

Genere: simil corso

Malattie: non segnalato

Su di lei: 45kg di allegria, gioia di vivere rinchiusi in una gabbia. 4 anni, sicuramente vivere in un contesto familiare, socievole, giocherellona, ??coccolona, ??adora il contatto umano.

Info: canile comunale di Bari





Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.