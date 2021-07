Furba, Grappa e Diandra, tre splendide cucciolone in cerca di casa a Bari

Un atto di grande amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sanno ricambiare l'affetto in maniera davvero incondizionata, questo vuol dire adottare un cane. La casa si riempie di allegria, amore e affetto e le giornate di infinita dolcezza; tuttavia si tratta di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Furba

Anni: 5 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Pastore

Malattie: non presenti

Su di lei: intelligentissima, attiva, competente, cerca casa dopo aver subito l'abbandono. Compatibile con altri cani, socievole, si affida con procedura di compilazione questionario e colloquio con volontari di zona.

Info: canile comunale di Bari

Grappa

Anni: 5 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Pastore

Malattie: non presenti

Su di lei: è in canile a Bari, apparsa come sempre dal nulla. Conosce il guinzaglio, brava con le persone ma ovviamente ha bisogno prima di instaurarci un rapporto, circa 30kg, ben affiatata, con il vizietto dell'abbaio alla recinzione, come ogni buon derivato pastore e la passione per il gioco della palla. Chippata, vaccinata e sterilizzata, negativa alla leishmaniosi, è adottabile dalla Puglia in su' previo colloquio pre e post affido, solo per vita dignitosa. Info: canile comunale di Bari

Diandra

Anni: 1 anno

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lei: allegra, affettuosa, giocherellona, socievole, va al guinzaglio ed è compatibile con cani di sesso maschile, da testare con femmine.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilebari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.