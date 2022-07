A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Bari

Adottare uno o più cani è un grande atto d'amore ma resta una decisione molto importante che non deve essere presa alla leggera: questi piccoli amici a quattro zampe non sono passatempi e nemmeno il capriccio del momento. Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale di BARI - "Il Mio Abbaio Libero" non vede l'ora di trovare una nuova famiglia.

Desy

Anni: circa 6 anni

Sesso: femmina

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lei: 30/35 kg.

Neve

Anni: 13 anni

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lui: È molto timido ma anche dolcissimo. È compatibile con tutti i cani.

Amaretto

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lui: dolcissimo, non ha neanche un anno, ha un carattere adorabile.

Trottolo

Anni: 8

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lui: taglia medio piccola sui 12 kg, allegro, socievole e simpaticissimo .

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.