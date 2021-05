Tutti i cani in cerca di famiglia a Bari

Primavera è sinonimo di rinascita, allora perché non dare inizio a una nuova avventura adottando un pet? Accogliere in casa un cane riempirà di allegria, amore e affetto le tue giornate; si tratta sì, di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità, perché il cane resterà con te per lungo tempo, ma siamo sicuri che la tua vita cambierà in meglio.

I pet del canile comunale di Bari non vedono l'ora di conoscerti.

Ashley

Anni: 4 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Pitbull

Malattie: non presenti

Su di lei: arrivata in canile perché è stata abbandonata in quanto malata, ma ora fortunatamente si è ripresa alla grande ed è in cerca una famiglia tutta per lei.

Info: Canile comunale di Bari

Rusty

Anni: 9 anni circa

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: è un cane di taglia grande di circa 25/30 kg. Inizialmente diffidente, si dimostra poi molto coccolone e desideroso di affetto. Compatibile con cani di sesso femminile.

Info: Canile comunale di Bari

Grappa

Anni: 5 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: conosce il guinzaglio ed è brava con le persone, ma ovviamente ha bisogno prima di instaurarci un rapporto. Ama giocare con la palla e ha il "vizio" dell'abbaio da recinzione.

Info: Canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilesanitariobari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.