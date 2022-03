Uranio, Sedano, Rocher, Dabubio e Sidney cercano casa: i cani adottabili a Bari

Adottare un cane è un grande gesto d'amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sicuramente sapranno ricambiare l'affetto in maniera del tutto incondizionata. La casa si riempie di allegria, amore e affetto e le giornate di infinita dolcezza; tuttavia si tratta di un grande atto di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Uranio

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: Bravo al guinzaglio e nel gioco, socievole con le persone, con suoi simili non testato.Uranio è vigoroso, buono, equilibrato, un cane di casa .

Info: canile comunale di Bari

Sedano

Anni: 4

Sesso: maschio

Genere: Mix molosso

Malattie: non presenti

Su di lui: pesa 40 kg circa ed è molto affettuoso a dispetto dell'aspetto, è comunque un cane che incute rispetto e timore, ideale per vita all'aperto. Non ancora testato con altri cani .

Info: canile comunale di Bari

Rocher

Anni: 5 mesi

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: molto buono di indole, compatibile con suoi simili grazie alla tenera età e ad una apertura ampia di comunicazione, e scolaretto attento alle indicazioni impartite dal conduttore, fisico nell'approccio, tenero nelle effusioni .

Info: canile comunale di Bari

Danubio

Anni: 1 anno e mezzo

Sesso: maschio

Genere: simil corso

Malattie: non presenti

Su di lui: inizialmente timoroso, con un approccio graduale si apre al gioco, alle feste e all'affetto. E' compatibile con altri cani, sa andare al guinzaglio ed è una taglia 22 kg circa .

Info: canile comunale di Bari

Sidney

Anni: non segnalato

Sesso: femmina

Genere: mix bull terrier

Malattie: non presenti

Su di lei: statuaria e ciclonica ed una prestanza fisica eccezionale. Compatibile con i suoi simili, con classica irruenza e carattere deciso da modulare in fase di inserimento. Molto portata ad eseguire esercizi fisici e mentali in duo con conduttore, prediligendo spazi aperti e ampi dove spingere al massimo la sua energia. Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilebari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.