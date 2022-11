Brezza, Amaretto e Brigitta cercano casa: i cani adottabili a Bari

Adottare un cane è un grande gesto d'amore verso se stessi e nei confronti di creature che sicuramente sapranno ricambiare l'affetto in maniera del tutto incondizionata. La casa si riempie di allegria e amore e le giornate di infinita dolcezza. Tuttavia si tratta di un grande atto di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Brezza

Anni: cagnolona anziana di circa 8 anni

Sesso: femmina

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lei: Viveva in un capannone insieme al figlio e poi è stata buttata fuori.È negativa a leishmania, è molto docile e buona, compatibile con altri cani. Informazioni: canile comunale di Bari

Amaretto

Anni: meno di 1

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lui: è un cagnetto che faceva parte di un campo rom. Lo hanno legato al muro assieme ad un altro cane e abbandonati. Compatibile con cani femmine, di fatto convive con la pitbull femmina con cui è stato accalappiato. Amaretto si rapporta ai suoi simili con determinazione, adatto alla convivenza con femmine adulte equilibrate (dopo adeguato inserimento), socievole con le persone. Ha meno di un anno e pesa circa 10/12 kg, quindi è una taglia medio piccola. È determinato, lucido nelle sue scelte e ha i suoi campi di competenza che riconosce molto bene. Info: canile comunale di Bari

Brigitta

Anni: non segnalato

Sesso: femmina

Genere: Mix pit

Malattie: non presenti

Su di lei: giovane mix pit di circa un anno e mezzo, compatibile con maschi previo inserimento. È molto equilibrato, si trova in canile, si affida, già vaccinata e chippata, sterilizzata. Niente gatti .

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.