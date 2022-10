Snap, Bruco e Skoda: i cani in cerca di famiglia a Bari

Adottare uno o più cani è un grande atto d'amore ma resta una decisione molto importante che non deve essere presa alla leggera: questi piccoli amici a quattro zampe non sono passatempi e nemmeno il capriccio del momento. Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, ecco gli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale di BARI - "Il Mio Abbaio Libero", non vedono l'ora di trovare una nuova famiglia.

Alcuni di loro pronti per essere adottati

Snap

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: lupetto

Malattie: non segnalato

Su lei: impatissimo lupetto di due anni appena, scaraventato in strada da un'auto in corsa.È una taglia media contenuta, 15/18 kg, va d'accordo con tutti, è affettuoso e socievole.

Bruco

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su lui: È stato abbandonato da due ragazze che lo hanno legato a un palo dopo aver cresciuto fin da cucciolo E' molto dolce, socievole, va d'accordo persino con i cani maschi e ovviamente con femmine. È una taglia grande 30 kg ed è un gran coccolone che non ha ancora perso l'entusiasmo nella vita.

Skoda

Anni: 3 e mezzo

Sesso: femmina

Genere: staffordshire

Malattie: non segnalato

Su lei: buonissima e compatibile con tutti i cani. Da tre lunghi anni è in gabbia, nessuno ha mai voluto adottarla perché affetta da gravissima patologia intestinale che non ha bisogno con nessuna delle terapie somministrate. Solo l'alimentazione casalinga con integratori mirati le procura un po' di sollievo, ma sicuramente lo stress da canile non gioca a suo favore. Per SKODA si cerca adozione super consapevole. È sterilizzata, negativa ehrlichia e leishmania e ha un fascicolo sanitario imponente.

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.