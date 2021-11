Filippo, Pinko, Zulema, Moira cercano una casa accogliente: i cani da adottare a Bari

Si avvicinano le feste natalizie e quale miglior modo per festeggiare se non quello di ospitare in casa un nuovo inquilino peloso?Adottare un cane: è questo un grande gesto d'amore verso sè stessi e nei confronti di creature che sicuramente sapranno ricambiare l'affetto in maniera del tutto incondizionata. La casa si riempie di allegria, amore e affetto e le giornate di infinita dolcezza; tuttavia si tratta di un grande atto di responsabilità, perché il cane diventa un nuovo inquilino della casa, pronto a rinnovare in meglio la vita di chi lo accoglierà.

Filippo

Anni: 9

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lui: pesa 15 kg ed è un cagnolino giovanissimo. E' un po' timido ma una volta che inizia a fidarsi, chiedecoccole senza sosta. E' compatibile con cani di sesso femminile perché da bravo maschietto, è molto paziente. Ha passato tutti i Natali rinchiuso in box e vorrebbe tanto uscire di qui.

Info: canile comunale di Bari

Zulema

Anni: 7 mesi

Sesso: femmina

Genere: mesi simil pitbu

Malattie: non presenti

Su di lei: è una cucciolona finita in canile per vie traverse dopo essere vissuta in una casa. COMPORTAMENTO: ZULEMA è compatibile con tutti i cani, con i bambini, è affettuosissima e socievole e sta soffrendo terribilmente in gabbia.Il suo compagno di box è REDBULL, anche lui cerca casa. Info: canile comunale di Bari

Pinko

Anni: 10/12 anni

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lui: 25 kg circa, cicciotto anzianotto legato al palo e abbandonato dalla sua famiglia a 10/12 anni di età. Ha vissuto per tanto tempo in una casa, fino a quando è risultato di troppo. Si è trovato rinchiuso in un box, ad età avanzata, il che lo rende meno speranzoso di poter uscire e vivere la vecchiaia serena e degna, di cui è stato privato.

Info: canile comunale di Bari

Moira

Anni: 7 mesi

Sesso: femmina

Genere: non segnalato

Malattie: non presenti

Su di lei: pesa 20 kg ed è stata bbandonata, senza motivo, un giorno, l'hanno legata ad un palo e lasciata lì, sola! Oggi, in gabbia,si dispera. Dolce, affettuosa, giocherellona cerca affetto e una famiglia accogliente.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi attraverso periodici corsi di addestramento tenuti da esperti.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile di Bari, oppure inviare una email al seguente indirizzo: canilebari@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook.