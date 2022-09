Trinchetto, Daniza e Guido cercano una casa accogliente: i cani addottabili a Bari

Adottare un cane è una decisione molto importante che non deve essere presa alla leggera: questi piccoli amici a quattro zampe non sono passatempi e nemmeno il capriccio del momento. Sono degli animali in cerca d'affetto e hanno bisogno di attenzioni e amore, ma dobbiamo essere consapevoli che accogliere un cane in casa vuol soprattutto avere un importante impegno: l'obiettivo è quello di garantirgli una vita serena.

Trinchetto

Anni: 5 mesi

Sesso: maschio

Genere: mix pit, pointer

Malattie: non segnalate

Su di lui: Ha forza, vitalità, curiosità, dinamicità. Tutto compresso. Fisico, approccio maleducato, coccolone e focoso, non dosa forza e intenzione, capoccione tenero, carattere forte, di tempra, ma con tanta voglia di imparare se qualcuno ci si mettesse al fianco, con determinazione e passione. È vaccinato e chippato. Per Trinchetto serve avere capacità, di portare determinati comportamenti nelle richieste che il cane vi sta facendo, voglia di imparare e insegnare.

Info: canile comunale di Bari

Daniza

Anni: 2

Sesso: femmina

Genere: vaga somiglianza con uno sharpei

Malattie: non segnalate

Su di lei: inizialmente è timorosa e timida, si apre con un graduale approccio, mantenendo semper propensione difesa e guardia. È compatibile con i suoi simili, preferibilmente maschi. Ha un fisico prestante, peso tra i 20 e 25 kg circa, è bella e, competente e matura, necessita di una fase iniziale di conoscenza della "novità" per poi affermare la sua capacità di metabolizzazione e risposta, sarebbe per lei più adeguata una situazione ambientale con spazio esterno. Vaccinata e chippata, Daniza si affida già sterilizzata. . Info: canile comunale di Bari

Guido

Anni: 11-12

Sesso: maschio

Genere: non segnalato

Malattie: non segnalato

Su di lui: È discretamente selettivo con i suoi simili ed è affettuoso con le persone dopo un giusto periodo di conoscenza. Essendo un veterano in canile, non è abituato agli spazi domestici motivo per il quale si preferisce per lui un'ambientazione che possa includere anche uno spazio esterno dove si possa sentire tranquillo e non forzato alla convivenza in spazi piccoli, chiusi e ristretti. Ovviamente si tratta di un cane anziano che può mostrare normali acciacchi da vecchiaia ma nulla che preveda somministrazione di farmaci.

Info: canile comunale di Bari

Canile comunale di Bari

Il canile comunale di Bari è situato nella struttura comunale di Viale dei Fiordalisi. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione all'associazione Nati per Amarti Onlus che, insieme alla LAV, cura la gestione delle adozioni degli ospiti e aiuta nella formazione degli stessi esperti attraverso i periodici corsi di addestramento tenuti da.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento nei giorni martedi dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 12:00 alle 17:00.