L’autunno è una stagione di passaggio che ci traghetta tra le alte temperature estive e il freddo intenso invernale. Questo passaggio può avere delle conseguenze sul nostro fisico e anche su quello degli animali domestici che non devono essere sottovalutate.

Per preparare al meglio il quattro zampe vediamo come affrontare l’arrivo dell’autunno.

Muta del pelo di cani e gatti

Con l’arrivo di questa stagione, i cani e i gatti cambiano il pelo e per aiutare i pet a rimuoverlo, dobbiamo munirci di spazzole specifiche e procedere con la tolettatura di Fido e Micio!

La rimozione del pelo in eccesso permetterà alla cute si ossigenarsi di più e aiuterà il mantello a ricresce più forte di prima.

Fare attenzione ai parassiti

I parassiti sono nemici di cani e gatti in estate, ma anche in autunno, complici le temperature più miti in casa. Per questo è molto importante non abbassare la guardia e continuare a prenderci cura di cani e gatti utilizzando gli antiparassitari più adatti a loro.

Oltre ad usare prodotti specifici, per prevenire la comparsa di parassiti, è bene lavare tutto il loro corredo. Le pulizie stagionali e il lavaggio a 90° C. di cucce, copertine e giochi aiuta a prevenire i germi, così i pet potranno vivere in un ambiente pulito e sicuro.

Curare l’alimentazione

L’alimentazione dei quattro zampe varia in base alla razza, all’età e alle abitudini, ma nonostante questo con l’arrivo dell’autunno tendono a consumare più calorie. Inoltre, con il freddo gli animali hanno più appetito e quindi i pasti devono adeguarsi al cambio di stagione.

Con l’aiuto del veterinario dobbiamo scegliere alimenti che soddisfino nella giusta maniera il fabbisogno lipidico, vitaminico e proteico. Inoltre, non dobbiamo mai dimenticare di tenere sotto controllo la dieta dei cani sedentari o dei gatti inattivi per evitare che ingrassino.

Fare attività fisica

In autunno le giornate diventano più fredde, si accorciano e quindi si tende a stare meno all’aria aperta. Questo è il periodo dell’anno in cui dobbiamo stare particolarmente attenti alla salute fisica e mentale dei pet.

Trascorrere più ore in casa può portare il quattro zampe a sbalzi d’umore e a depressione, inoltre è facile che prendano peso. Per farli divertire non bisogna rinunciare alle passeggiate e ai giochi, al contrario dobbiamo stimolare l’attività fisica nelle ore del giorno in cui la temperatura è più tiepida.

Prevenire i malanni di stagione

L’arrivo dei primi freddi può causare fastidi all’apparato respiratorio e intestinale che in alcuni casi sfociano in raffreddori e diarrea. Questi malanni possono essere prevenuti adottando piccole accortezze. I cani abituati a vivere in appartamento, quando escono per la passeggiata, potrebbero soffrire per lo sbalzo termico tra interno ed esterno. Anche se il clima tra le quattro mura va mantenuto mite, meglio non esagerare con i termosifoni.

A soffrire maggiormente del cambio di temperatura, sono soprattutto i cani di piccole dimensioni, a pelo corto o privi di sottopelo. In questo caso possiamo ridurre lo shock termico facendogli indossare un cappottino.

Durante una passeggiata può succedere che piova improvvisamente e quando rientriamo, dobbiamo ricordarci di asciugare bene il pet ed evitare sbalzi di temperatura repentini.

La stessa attenzione dobbiamo avere nel caso in cui decidiamo di fare il bagno a Fido o Micio, perché è molto importante asciugare con cura il pelo e le zampe per non esporli al freddo.

Tutti questi accorgimenti possono aiutare i pet, ma non sempre possono evitare i mali di stagione. In caso di raffreddori o disturbi intestinali bisogna consultare immediatamente il veterinario!