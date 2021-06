Comedy Wildlife Photography 2021: il concorso fotografico che celebra gli animali

Il concorso più atteso per gli amanti degli animali, che vuole celebrare la bellezza della fauna selvatica

Il Comedy Wildlife Photography Awards 2021 è il concorso fotografico che celebra gli animali. Si tratta di un evento fra i più attesi per gli amanti dei pet, che premia le immagini più divertenti, comiche e originali scattate sul mondo animale.

Il concorso è stato fondato nel 2015 dai due fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, che avevano come obiettivo quello di rappresentare il mondo animale in un modo diverso, bizzarro e divertente. Ma non è tutto, perché il Comedy Wildlife Photography Awards ha una meta ancora più grande e importante, ossia sensibilizzare tutta l’opinione pubblica alle tematiche del rispetto dell’ambiente e sulla necessità di tutelare la fauna selvatica.

Comedy Wildlife Photography Awards 2021: alcune fotografie del concorso

Quest’anno hanno partecipato al concorso tantissimi fotografi di ogni età, con oltre 8000 fotografie.

Tra le foto più originali troviamo quella di un simpatico storno dallo sguardo imbronciato e arrabbiato, scattata dal fotografo Andrew Mayes; vi è anche quella di un giovane leone che ride, immortalato in Tanzania dal fotografo italiano Giovanni Querzani; oppure la foto dell’incredibile danza di due canguri.

Il concorso non è terminato ed è ancora possibile candidarsi, inviando le proprie fotografie fino al 30 giugno 2021; si possono inviare fino a 10 immagini e anche 2 video.