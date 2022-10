Uccise 2 gatti con il veleno a Casamassima, condannato. Gli animalisti denunciano: "Pena sospesa grazie alla condizionale"

Avrebbe ucciso due gatti utilizzando del veleno. Un uomo di Casamassima è stato condannato dal Tribunale di Bari, in seguito alle denunce per maltrattamento di animali inoltrate dalle associazioni 'Ali-Animal Law Italia, Enpa e 'Nati per amarti'. I fatti risalirebbero al 19 settmbre 2017: l’uomo sarebbe stato filmato, tramite cellulari, mentre portava in casa i corpi senza vita degli animali all’interno del complesso residenziale di Barialto.

Le riprese erano state diffuse online, suscitando l'indignazione in tutta Italia di cittadini e associazioni che difendono la salute e i diritti degli animali. Sono così partite le denunce per maltrattamento e uccisione di animali da parte delle associazioni. Negli scorsi giorni i legali hanno ricevuto la notifica che il Gip del Tribunale di Bari: l'uomo è stato condannato al pagamento di una multa di 6.750 euro per aver ucciso tramite avvelenamento due gatti. Il Giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena al condannato, quindi l’autore del reato non dovrà versare alcuna somma.

"Un esito reso possibile anche dall'esiguità della pena massima prevista dal codice penale per il reato di uccisione di animali - sottolineano in una nota gli attivisti di 'Animal Law' - 18 mesi di reclusione, in questo caso convertiti in penapecuniaria, che di fatto non vengono mai scontati in caso di condanna proprio perché inferiori alla soglia per beneficiare della sospensione condizionale della pena. Quest’ultima è una misura discrezionale che però nel caso di vittime non umane viene concessa praticamente sempre nei confronti di soggetti incensurati, nonostante l’efferatezza del reato".