La civetta ferita soccorsa dalla Polizia locale: recuperata in un terreno a Noicattaro, sarà curata dall'Osservatorio faunistico regionale

L'esemplare è stato trovato in un fondo privato in strada comunale coppe di Bari. "Con il grande caldo casi più frequenti, importante che i cittadini segnalino la presenza di questi volatili"

E' stata ritrovata ferita, in un terreno privato alla periferia di Noicattaro: a portare in salvo la civetta sono stati gli agenti della Polizia locale, che hanno recuperato l'esemplare dal fondo in strada comunale Coppe di Bari, affidandolo all'Osservatorio Faunistico Regionale per le cure del caso.

"In questo periodo - spiega il comandante Gregorio Filograno - anche a causa del grande caldo si registrano maggiori segnalazioni della presenza di animali appartenenti a specie protette. Per questo è importante che i cittadini segnalino alle autorità competenti la presenza di questi volatili per metterli in salvo e tutelare la loro sicurezza. Ricordando, naturalmente, ai possessori, di proteggerli soprattutto nelle ore più calde".