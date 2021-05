Forse non diventerà famoso come Portobello, il pennuto star della televisione che appassionò gli italiani tanti anni fa, ma Tan Tan è sulla buona strada. Il nome è quello di un pappagallo che è diventato migliore amico di un parrucchiere che lavora a Perugia e che adora trascorrere le sue giornate tra forbici, phon ed il simpatico volatile. Ma cos’ha di tanto speciale Tan Tan?

La dote insospettabile di Tan Tan

Il barbiere si chiama Pan Haiyong, è originario della Cina e il negozio in cui lavora attira tantissimi clienti per un semplice motivo: mentre questo ragazzo si concentra sulle acconciature, Tan Tan rimane saldamente appollaiato sulla sua spalla, come se dovesse controllare che il taglio sia effettuato alla perfezione. Pan non si sarebbe mai aspettato tanto successo, eppure le chiacchierate tra i due (anche se il vocabolario del pappagallo è ancora limitato) piacciono ai grandi e ai più piccoli. Tan Tan ha un anno di vita e per ora riesce a pronunciare frasi semplici come “Ciao papà, come stai?”. La “collaborazione” tra i due è nata quasi per caso.

La prima volta del pappagallo “parrucchiere”

Come ha raccontato lo stesso Pan, ogni volta che andava a lavorare, si accorgeva che Tan Tan si innervosiva per il fatto di rimanere solo a casa. Gli è quindi venuta in mente un’idea: perché non chiedere al suo datore di portare il pappagallo con sé? Il titolare del negozio non ci ha visto nulla di male e il pappagallo si è fatto subito ben volere dai clienti, soprattutto dai bambini che non fanno più i capricci quando arriva il loro turno di tagliarsi i capelli.

Non capita tutti i giorni, infatti, di andare da un parrucchiere con un assistente tanto speciale. I più grandi non sono meno entusiasti e amano scattarsi un selfie col volatile. Inoltre, i due sono inseparabili visto che Tan Tan fa compagnia al suo migliore amico persino durante la pausa pranzo. Non è però l’unico animale che accompagna le giornate di questo ragazzo.

Un “simpatico zoo” in casa

Il pennuto è in buona compagnia quando Pan torna a casa: nel suo appartamento convivono senza problemi anche tre cani, due gatti e un altro pappagallo che si chiama Emulo. Pan adora parlare con tutti loro e ogni volta che rincasa, dimentica la stanchezza della giornata lavorativa grazie alla loro accoglienza festosa e travolgente.

Quella del parrucchiere perugino e del suo pappagallo è una sorta di pet therapy che aiuta lui e la sua clientela ad affrontare meglio qualsiasi giornata!