Bimbi eroici salvano la vita ad una quaglia: il salvataggio è avvenuto in un parco a Capurso

Bimbi eroici che salvano la vita ad una quaglia: è successo qualche giorno fa in un parco comunale a Capurso. Come si legge sulla pagina Facebook Protezione Animali Selvatici Bari ''Quattro bambini dal cuore nobile, Nicola, Giuseppe, Andrea e Francesco sono gli autori di questo salvataggio. Notando un'uccello in difficoltà sul prato all'interno del parco comunale di Capurso, i quattro ragazzini hanno subito chiamato la mamma Gabriella, che osservando lo strano pennuto ha subito allertato la Protezione Animali ANPANA. Gli operatori ANPANA giunti sul posto hanno recuperato il volatile comunicando ai presenti che si trattava di una quaglia. Il bellissimo esemplare è stato poi portato presso l'osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto per le dovute cure".

©Protezione Animali Selvatici Bari