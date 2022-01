Igiene del vostro cane: come tenere pulito il pelo

I nostri amici a 4 zampe sono fonte di benessere per tutti noi. Il benessere però non proviene solo dal semplice fatto di averli in casa ma anche dalle loro condizioni di salute ed igiene. E' quindi responsabilità di chi possiede un cane mantenerlo pulito e profumato. Per questo vi suggeriamo alcuni semplici consigli per una corretta igiene del vostro cane.

Applica uno shampoo a secco per cani

Spazzolate il pelo del cane, eliminando tutti i nodi. In seguito, prendete un asciugamano di cotone, inumiditelo con acqua tiepida e applicate lo shampoo di tipo spray sul panno per passarlo sul corpo del vostro cucciolo, senza tralasciare nessuna area. Se il vostro cane era molto sporco potete applicare il prodotto diverse volte, finché sia necessario. Infine, spazzolate nuovamente il pelo fino a eliminare le tracce di shampoo e di pelo morto.

Lavare il cane senza bagnarlo, gli strumenti necessari

Utilizzate le salviette umide per igienizzarlo. Per una maggiore pulizia, spazzolatelo sia prima che dopo l'utilizzo di questo strumento. Anche se non garantisce un lavaggio profondo e duraturo, può aiutare a contrastare la sporcizia.

Crea un deodorante per cani homemade

In seguito ad un giorno di pioggia o di una lunga passeggiata in un luogo terroso potrete percepire un forte odore proveniente dal vostro cane. In questo caso potrai creare un deodorante fatto in casa in modo semplice e veloce. Gli ingredienti sono l'aceto di mele e dell'acqua. L'aceto di mele aiuterà il suo pelo a mantenere un buono stato e un odore neutro.

Alcuni importanti accorgimenti

Non utilizzare le salviette umide se contengono alcune sostanze che possono essere non adeguate al pelo del tuo cane, soprattutto se soffre d'allergia, ipersensibilità, dermatite o problemi epidermici in generale. Non usare shampoo a secco che non siano specifici per uso veterinario, potresti scatenare una reazione allergica. Non usare nessun tipo di profumo convenzionale, potrebbe irritare la pelle e danneggiarla.

Come lavare il pelo bianco dei cani?

La frequenza del bagno deve essere di una volta ogni mese/mese e mezzo, ricorda che la pelle dei cani è molto sensibile e potrebbe avere dei problemi se si aumenta la frequenza dei lavaggi. Usa uno shampoo sbiancante per cani (di colore blu o viola) che aiuta a mantenere brillante il pelo bianco e a eliminare le macchie. Segui questi consigli:

bagna il cane e spargi lo shampoo sul dorso;

strofina tutto il pelo e lascia agire per qualche minuto;

sciacqua e assicurati di rimuovere tutti i residui di shampoo;

usa un balsamo di qualità dopo aver lavato il cane;

asciuga bene il cane con un asciugamano.

Prodotti naturali da poter utilizzare

Per pulire il pelo bianco del cane puoi usare amido di mais, dato che si tratta di una soluzione naturale che aiuta ad assorbire l'eccesso di grasso prodotto dalla pelle, copre le macchie, funziona come sbiancante ed elimina odori sgradevoli dal pelo. Per usarlo dovrai spolverarlo sul cane, strofinare e poi pettinare. Un'altra opzione è quella di usare il bicarbonato di sodio, ottimo soprattutto se da bianco il pelo del cane sta diventando grigio o se è macchiato. Metti il bicarbonato nell'acqua della vasca o della bacinella in cui lavi il cane oppure mettine un po' in un bicchiere con dell'acqua per formare una poltiglia da applicare direttamente sulle macchie del pelo bianco del cane. Usa con delicatezza uno spazzolino da denti e lascia agire per qualche minuto, poi sciacqua bene.

