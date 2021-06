Tentata rapina: non trovano l'oro e rapiscono il cane Rocky

E’accaduto in un appartamento situato in centro a Trento; i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione e, non trovando oro e altri oggetti di valore da rubare, hanno rapito il cane Rocky.

Si tratta di un esemplare di American bully pocket, di circa 3 anni, rubato al proprietario dell’appartamento messo sottosopra dai ladri; il padrone del pet, una volta rientrato in casa, oltre a trovare la propria abitazione a soqquadro si è subito reso conto della mancanza del cane.

Il furto è stato subito denunciato e, poi, ne è seguito un appello sui social per riuscire a ritrovare l’amato Rocky. Al fianco del padrone disperato si è mobilitata non solo la città ma anche l’associazione animalista Oipa, per aiutare a ritrovare il cane di piccola taglia, di colore marrone scuro e con un triangolo bianco sul collo. Secondo alcune fonti, inoltre, al momento del rapimento il pet aveva un guinzaglio blu e un collare con le borchie.

La terribile disavventura, fortunatamente, è durata solo due giorni perché alla fine Rocky ha riabbracciato il suo proprietario. Il cane è stato ritrovato proprio in casa del ladro; il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione che poco fuori città c’era un uomo che andava in giro con un cane identico a Rocky.

Il proprietario del pet si è presentato a casa del ladro e, quando Rocky lo ha visto l’ha subito riconosciuto e si è catapultato da lui.