Tra asfalto dissestato e marciapiedi rotti, gli slalom quotidiani dei residenti di via Toti a Bari. La richiesta: "Intervenire subito"

Asfalto pieno di buche, marciapiedi stretti, deteriorati e a volte impraticabili perchè occupati da veicoli in sosta irregolare: è quanto vivono quotidianamente i residenti di via Enrico Toti, strada del quartiere San Pasquale di Bari che collega viale Unità d'Italia a via Re David.

Da tempo i cittadini chiedono interventi per rendere vivibile il tratto stradale, dovendo fare i conti, giorno dopo giorno, con una situazione non agevole. L'argomento è approdato in Consiglio comunale con un'interrogazione, durante il Question Time, del consigliere Antonio Ciaula (Fratelli d'Italia) il quale sottolineava "un duplice stato di abbandono per quanto riguarda le aree destinate ai pedoni e il manto stradale".

Sul tema è intervenuto in aula l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Siamo al corrente della situazione. C'è un'area dove, in corrispondenza di un'attività commerciale, vi è una pavimentazione ammalorata e deteriorata. Il piano stradale, inoltre, è stato interessato negli ultimi tempi da alcune attività di sottoservizi e quindi non è più lineare". L'obiettivo, da parte del Comune, è quello di riqualificare la strada e una parte dei marciapiedi per ripristinare un percorso più sicuro per pedoni e automobilisti. Resta, però, il problema dei tempi: al momento, infatti, non vi sono particolari certezze.