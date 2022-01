10-11 gennaio a Bari il 6° congresso Cisl Scuola Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 10 e 11 gennaio al Vittoria Parc Hotel di Bari Palese, si celebra il 6° Congresso regionale della Cisl Scuola Puglia "Disegnare oggi la scuola di domani. Esserci. Fare. Cambiare". Una due giorni di confronto tra dirigenti e delegati sindacali, dirigenti scolastici, docenti, ATA della Cisl Scuola di Puglia. Aprirà i lavori del Congresso, lunedì 10 alle ore 15:30 la relazione introduttiva di Roberto Calienno, Segretario Generale Cisl Scuola Puglia. A seguire alle ore 17:00 un focus su tematiche di stringente attualità sulla Scuola italiana con la Tavola rotonda "Investire nell'Istruzione (non solo PNRR) per costruire il futuro. Quali prospettive per la Regione Puglia? E per il Paese?" Intervengono: Roberto Calienno; Ivana Barbacci (segretario generale nazionale aggiunto Cisl Scuola); Sebastiano Leo (assessore Regione Puglia Diritto allo Studio, alla Formazione); Giuseppe Silipo (direttore generale USR Puglia); Antonio Castellucci (segretario generale USR Cisl Puglia); Silvio Busico (coordinatore nazionale ITS Filiera “Mobilità sostenibile”); Lucrezia Stellacci (presidente UCIIM Puglia); Maria Teresa Stancarone (dirigente scolastico - Ministero Istruzione DGOSVI); Lena Gissi (segretario generale nazionale Cisl Scuola). I lavori, riprenderanno l'11 gennaio, dalle ore 9:00 con l'intervento di Antonio Castellucci, e alle ore 12:30 le conclusioni di Lena Gissi segretario generale nazionale Cisl Scuola.