Cento ragazzi informati sulla verità sulla droga: proseguono gli incontri dell'associazione 'Dico No alla droga Puglia'

Mercoledì 29 maggio 2024, l’Avv. Barbara Fortunato, presidentessa dell’associazione Dico NO alla droga Puglia, ha tenuto un convegno sulla prevenzione delle droghe ad alcune classi della Scuola Media “Eleonora Duse” di Bari. Il progetto è stato organizzato in collaborazione con il Professore d'Arte Alessandro Matassa della Scuola Media “Eleonora Duse” di Bari e il Preside Prof. Gerardo Marchitelli. La Scuola Media “Eleonora Duse” è situata nel quartiere “San Girolamo” di Bari, un quartiere che a volte è stato messo in difficoltà da situazioni legate anche al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Al convegno erano presenti 100 studenti provenienti da 5 classi di terza media. L’intervento è iniziato mostrando ai ragazzi un cartone animato che spiegava gli effetti della dipendenza e come si crea. Poi l’AVv. Barbara Fortunato ha parlato con i ragazzi per spiegare che cos'è realmente una droga per definizione e cosa spinge i giovani a farne uso. Successivamente i ragazzi hanno elencato una serie di attività salutari che regalano loro emozioni positive in alternativa all’uso di sostanze stupefacenti. Al termine della partita è stato organizzato un piccolo torneo di pallavolo dove i ragazzi hanno sperimentato il “Sano Divertimento”. Dico NO alla droga Puglia opera nel territorio da oltre 10 anni informando i giovani e non solo, sulle reali conseguenze delle droghe, in quanto i volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 o scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com.