Oggi a Bari la ricerca sui giovani della Cisl Scuola e Fondazione Tarantelli

Nota- Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Fa tappa oggi a Bari il progetto di ricerca “Conoscere i giovani per costruire il futuro” condotto dalla Federazione CISL SCUOLA in collaborazione con la Fondazione Tarantelli. La ricerca è nata con lo scopo di ascoltare sinceramente i giovani, per comprenderne le domande fondamentali (al di là delle nostre proiezioni), il bisogno impellente di “mappe interpretative per leggere il mondo”, per “diventare abili alla vita”, ovvero di fare le scelte giuste e coerenti con la propria vocazione identitaria. E’ scientificamente dimostrato che la consapevolezza del senso della propria vita è strettamente correlata ad un atteggiamento di fiducia verso se stessi, verso gli altri, verso il futuro. Il compito della scuola, sotto questo profilo è decisivo al fine di orientare e sostenere ciascuno nello sviluppo di un progetto di vita coerente con le proprie vocazioni e i propri talenti. Per questo motivo il progetto ha previsto una fase di indagine tra i ragazzi delle scuole superiori, che pone al centro l'ascolto delle nuove generazioni per dare loro un ruolo attivo nella costruzione del proprio futuro. Accade infatti che la scuola sia spesso l'unico luogo in cui i giovani possono esprimersi e sentirsi parte attiva della società, mentre nel contesto sociale e politico vengono ridotti a meri spettatori. E’ consuetudine parlare dei giovani senza coinvolgerli, gestire progetti per loro non conoscendo le loro reali esigenze , giudicandoli e non considerando il contesto nel quale le nuove generazioni sono chiamate a formarsi; contesto da loro ereditato senza merito o colpa. La Federazione CISL SCUOLA e la Fondazione Tarantelli vogliono rompere questo schema e dare ai giovani un messaggio diverso. La ricerca rappresenta un primo passo , un modo per dare loro voce e strumenti per esprimere le proprie opinioni, idee, desideri, nella speranza di aiutarli a essere protagonisti attivi del presente e del futuro, non solo della loro vita, ma di tutta la società. Il progetto coinvolge le studentesse e gli studenti provenienti da varie città italiane. In questa settimana Sara Barberotti, responsabile del progetto per la Fondazione Tarantelli e Rosa Magno segretaria generale della Cisl Scuola Bari incontreranno gli studenti delle quinte classi del Liceo Scientifico Margherita Hack e dell’ Istituto Tecnico e Professionale Gorjux-Tridente-Vivante di Bari.