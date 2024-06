Domenica 16 giugno torna 'Domenica in bici' a Molfetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nuovo appuntamento nel Comune di Molfetta con “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano. Domenica 16 giugno appuntamento alle ore 09:00 in Piazza Municipio. La ciclo passeggiata prevede un percorso di 24 km e il rientro alle ore 13:00. Nel corso dell’attività organizzata in collaborazione con l’ASD Akademia Ciclismo, tappe al Ponte Schiva Zappa, Lama Martina, Torre Madonna delle Rose, Torre Gallo e Chiesa rurale dell’Angelo Santo. “Domenica in Bici” è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, Sport e salute Puglia con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio. I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. Tutti gli aggiornamenti e le info sul sito www.domenicainbici.it.