201 km per la “Pinerolo”

Poggiorsini, 01 dicembre 2022. La Brigata “Pinerolo” ha organizzato, in occasione dei 201 anni dalla sua costituzione, una staffetta che ha visto i militari della Grande Unità dall'Esercito, percorrere 201 Km partendo da alcuni dei principali comuni del Parco dell’Alta Murgia. Punto di arrivo per tutte le staffette è stato il comune di Poggiorsini dove, preceduti dalla Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri , i 60 staffettisti, il Sindaco della Città, il Comandante della Brigata assieme a una rappresentanza di personale della “Pinerolo”, attualmente impegnato in un intenso ciclo addestrativo, hanno deposto un omaggio floreale al Monumento ai Caduti in segno di riconoscenza e ringraziamento.