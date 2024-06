29 Giugno: test hiv al Bari Pride 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

SABATO 29 Giugno in Piazza UMBERTO a BARI TEST RAPIDI HIV ANONIMI E GRATUITI Il 29 giugno, in occasione del Bari Pride 2024, il Cama Lila Bari, il Centro Polifunzionale Area 51 e l’Unitá di Strada “Care for People”, offriranno la possibilità di sottoporsi a test rapidi, gratuiti e anonimi per HIV! Ci troverete in Piazza Umberto, dalle ore 20.00, al termine del corteo e potrete effettuare facilmente il test salivare a risposta rapida per HIV, con il supporto di operatori qualificati e counselors volontari. Perché è importante farlo? ✅ La diagnosi precoce è fondamentale per combattere la diffusione dei virus ✅ È gratuito e anonimo ✅ Risultati rapidi Astenersi dal bere, fumare e mangiare almeno 30 minuti prima dell’esecuzione del test. Vi aspettiamo numerosi! 🏳️‍🌈💪 #Pride2024#TestHIV#Prevenzione#Bari#AssessoratoalWelfareComunediBariLILA – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids