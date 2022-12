Tre dipartimenti universitari baresi premiati per l'eccellenza: riceveranno fondi ministeriali per 27 milioni

Sono tre i dipartimenti baresi riconosciuti fra le 180 eccellenze accademiche riconosciute, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, meritevoli del finanziamento 2023-2027 Anvur, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Per l'Università di Bari, hanno ottenuto i fondi il dipartimento 'Interateneo di Fisica' e la divisione di 'Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti'. Nel Politecnico, il sostegno economico è stato affidato al dipartimento di 'Meccanica, Matematica e Management'.

Il 'Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza' ha un budget annuale di 271 milioni di euro, ha l'obiettivo di incentivare l’attività delle delle università statali che si caratterizzano per l’elevata qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica.

I progetti presentati dai singoli dipartimenti sono stati sottoposti alla valutazione di una Commissione, composta da sette componenti che, combinando il punteggio dell’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale e la valutazione dei progetti ha stilato una graduatoria finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza, tenendo conto anche del numero massimo di comparti finanziabili per ciascuna delle 14 aree Consigli Universitari Nazionali.

Il Dipartimento interateneo di Fisica dellìUniversità di Bari, ammesso al Fondo con il progetto 'Quantum Sensing and Modeling for One-Health', sarà finanziato per 10 milioni di euro. Per lo studio del Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianata e degli Alimenti, sono stati assegnati 7,32 mlioni di euro. Il Dipartimento di 'Meccanica, Matematica e Management' riceverà 9 milioni e 250mila euro.