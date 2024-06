3^ Edizione della “Olimpiade Metropolitana” di Bari, la presentazione giovedì 13 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È tutto pronto per la 3^ Edizione della “Olimpiade Metropolitana”! 2500 atleti, oltre 400 gare, 24 discipline sportive, 26 Comuni coinvolti, 130 Associazioni sportive partecipanti: sono solo alcuni numeri dell’ edizione 2024 della “Olimpiade Metropolitana” promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Bari, con il patrocinio di Coni Puglia, Sport e Salute, FEDERFARMA, FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) FIGC – LND (Lega Nazionale Dilettanti), CIP Regione Puglia (Comitato Italiano Paralimpico) FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FIJILKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) FGI (Federazione Ginnastica Italiana). L’iniziativa che si svolgerà dal 16 al 30 giugno prossimi, sarà presentata alla stampa giovedì 13 giugno, alle ore 10:00, nella sala consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari (via Spalato, 19) alla presenza del vicesindaco metropolitano Michele Laporta, del presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e del Dirigente del Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili, Luigia Carbonara. Interverranno anche i sindaci dei Comuni metropolitani che hanno aderito all’iniziativa(Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo Del Colle, Ruvo di Puglia, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Triggiano, Turi e Valenzano), i presidenti delle associazioni sportive partecipanti e i presidenti federali delle discipline sportive. La 3^ Edizione della “Olimpiade Metropolitana” conferma la volontà di promuovere e valorizzare lo sport inteso come occasione di inclusione sociale, aggregazione, appartenenza al territorio e attività che genera benefici alla salute psicofisica. L’evento si svolgerà in maniera diffusa sul territorio metropolitano nelle strutture sportive messe a disposizione dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.