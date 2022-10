Enciclopedia salvata da un cassonetto nel centro di Bari: "L'ho donata a una ragazza che ne aveva bisogno"

Dopo averla “salvata” da un cassonetto per la raccolta della carta in via Piccinni, nel pieno centro di Bari, Donato Cippone, commerciante e attivista di tante battaglie civili e politiche sul territorio, aveva promesso che avrebbe regalato l'intera enciclopedia Universo, una raccolta pubblicata tra gli anni '60 e '70 dall'Istituto Geografico De Agostini, a chi ne avrebbe avuto bisogno. E così è stato. Dal macero, i suoi volumi ripuliti dai volontari, sono finiti nella stanzetta di un'adolescente di 14 anni originaria di Monopoli. I genitori della ragazza pare non abbiano grandi possibilità economiche per acquistare libri e altro materiale scolastico, ma al tempo stesso lei ha una grande passione per la lettura e lo studio. Così Cippone e gli altri volontari hanno donato i possenti volumi alla sua famiglia.

“Ho ricevuto talmente tante telefonate e messaggi di persone interessate a riceverla – spiega il commerciante e attivista attraverso un nuovo post sui social (il primo era stato accompagnato anche dal suo numero di telefono ed era diventato virale sui social) - che, poi, ho avuto l'imbarazzo di decidere a chi consegnarla. Ho deciso per una ragazzina di 14 anni di Monopoli, di Famiglia modesta, che ama la lettura”. Non solo. Tra tante telefonate e contatti c'è stato anche quello di chi, troppo frettolosamente, si era disfatto della preziosa enciclopedia.

“Ho individuato l'autore – spiega ancora Cippone - che, “per esigenze di spazio in casa”, aveva buttato i 12 volumi più l'appendice nell'apposito contenitore carta e cartone. Bene. Anzi male! Dopo un lungo discorso, Rocco – questo è il nome della persona che ha deciso di fare a meno dell'enciclopedia mandandola però al macero - si è talmente dispiaciuto di non aver pensato di donarla - piuttosto che buttarla - che mi ha promesso che per tutti gli altri libri in suo possesso, e che sarà costretto a disfarsene, mi chiamerà per cercare di donarli a chi ne farà richiesta. E ne ha davvero tanti”.

Ma c'è di più. La notizia rimbalzata sui media nazionali ha suscitato l'interesse di tante persone, sia di chi ha libri in casa e per problemi di ingombro deve liberarsene, sia di chi invece ne avrebbe bisogno e non può permetterseli o di chi è impegnato ad aiutare persone, ragazzi, famiglie che ne hanno bisogno, ma non ha modo di mettersi in contatto. A cominciare dalle diverse associazioni del territorio. In più di chi è pronto a mettersi a disposizione per fare da tramite e fare incontrare la “domanda” e “l'offerta”. L'idea è quella di mettere assieme le diverse esigenze, farle avvicinare con l'aiuto delle istituzioni, per evitare lo spreco e per permettere a tanti di avere ciò che diversamente non potrebbe permettersi. Un'idea che presto, promette lo stesso Cippone, potrà realizzarsi in favore della cultura, dell'istruzione per tutti e dell'ambiente.