"Puglia prima regione totalmente connessa in fibra": cablaggi completati entro fine anno

La Puglia sarà la prima regione italiana totalmente connessa in fibra in tutte le case. Ad annunciarlo è il governatore Michele Emiliano, che ieri ha avuto un colloquio telefonico con l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi. "Mi ha garantito - spiega Emiliano sui social - entro fine anno tutta la Puglia sarà cablata da Tim. Significa che nel giro di poche settimane tutte le scuole pugliesi potranno connettersi in Didattica a Distanza con le abitazioni degli studenti potendo ottemperare alla mia ordinanza n.413".