Stazione Fal e doppio binario a Modugno, Usb: "Treni già in ritardo, come i lavori". L'azienda: "Risultato straordinario"

Lavori e treni in ritardo. Il sindacato Usb critica la situazione della nuova stazione interrata delle Ferrovie Appulo lucane di Modugno inaugurata lo scorso 10 dicembre. A tagliare il nastro dell’opera, oltre ai dirigenti Fal, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo e il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.

“Stando alle dichiarazioni rilasciate a diversi quotidiani locali dai vertici delle Fal – scrive il sindacato -, la conclusione dei lavori era prevista entro il 2018, termine poi prorogato a giugno 2019. Oggi, con ben oltre due anni di ritardo, ci si vanta in pubblica piazza di un’opera realizzata a metà, con binario unico e che in questi giorni non si sta dimostrando affatto risolutiva delle molteplici criticità dei servizi di trasporto che stanno colpendo un’utenza costantemente disagiata: basti pensare che già dalla sera del 10 Dicembre scorso, stesso giorno dedicato ai festeggiamenti ed ai proclami autoreferenziali, si sono registrati ritardi di 55 minuti”.

Secondo il sindacato autonomi il tutto è avvenuto “nel silenzio classe politica che da tempo si sta dimostrando sorda nei confronti delle giuste e sacrosante rivendicazioni dei cittadini: la tutela del diritto alla mobilità”. Di qui l’accusa di troppa superficialità o di “un’amministrazione regionale e locale connivente, interessata solo a prendere parte ad eventi”. All’accusa dell’Usb replica però il direttore generale dell’azienda Fal, Matteo Colamussi.

“Non rispondiamo a polemiche strumentali – spiega - di chi dimostra ancora una volta di non conoscere né fatti e né norme. Rispondiamo agli utenti. I ritardi del 10 e del 14, sono dovuti all’assestamento dei due nuovi chilometri di binario interrati, tant’è che oggi questi rallentamenti sono stati eliminati così come previsto dai regolamenti di circolazione Non ci interessa rispondere a polemiche e demagogiche il risultato ottenuto con la conclusione dei lavori di Modugno è straordinario non solo a detta delle istituzioni ma di moltissimi cittadini e utenti che hanno già avuto modo di apprezzare l’opera”.

Sulla realizzazione del tratto a due binari e il resto della questione il dirigente aziendale aggiunge. “Quanto alla ricerca di una fantomatica polemica sulla mancata realizzazione del secondo binario evidentemente qualcuno è troppo distratto a calunniare l’azienda e il suo management invece di apprezzare i risultati. Si precisa che il governatore Michele Emiliano nell’ambito del suo intervento il 10 dicembre ha annunciato che la Regione ha messo a disposizione fondi per la costruzione del secondo binario attraverso fondi per 28milioni di euro da recuperare col Pnrr. Lavori che prima non era possibile eseguire in quanto Rfi ha abbandonato il sedime ferroviario poco meno di un anno fa, per cui risultava impossibile costruite il doppio binario sia per un problema tecnico giuridico che per mancanza di fondi. I fondi a disposizione serviranno a collegare definitivamente il raddoppio fino a Santandrea. Questi sono i fatti oltre l’impegno di riqualificare entro pochi mesi l’intera area occupata dai cantieri, per cui rigettiamo qualsiasi tentativo di offuscare un risultato straordinario che non è soltanto dei vertici aziendali ma di tutte quelle decine di persone che all’interno dell’azienda lo hanno reso possibile”.

Infine Colamussi ricorda: “A luglio scorso dopo una serie di verifiche sul progetto con Comune e Regione abbiamo migliorato l’impatto sull’ambiente con la pensilina che oggi consente con caratteristiche e accorgimenti tecnici di ridurre le emissioni di Co2, confermando la nostra vocazione green”.